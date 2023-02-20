Байден в Киеве: главные выводы и прогнозы после исторического визита

Визит Байдена в Киев — безусловный сигнал поддержки Украины и удар по россии и путину

В понедельник, 20 февраля, состоялся не анонсированный и тем еще более интересный визит президента США Джо Байдена в Киев.

Он обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопросы усиления военной поддержки нашей страны в ракурсе отражения российской агрессии.

Во время совместного брифинга Зеленский заявил, что 2023-й станет годом нашей победы.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" значимость этого визита и его возможные последствия.

Это поворотный момент в войне

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Нынешний визит президента США в Киев станет поворотным моментом в войне Украины за свою независимость от нацистской россии. Был ли он неожиданным? Нет. Напротив. Это – долгожданное решение. И то, как упорно представители администрации Байдена отрицали возможность встречи главы Белого Дома с президентом Зеленским во время намеченной на 20-22 февраля поездки американского лидера в соседнюю с нами Польшу, наводило на мысль, что встреча будет".

По мнению экс-дипломата, меседжи, озвученные Байденом, дают основания для осторожного оптимизма.

Во-первых, поясняет Вадим Трюхан, можно быть смело уверенными в том, что США Украину не оставят наедине с агрессором – ни при каких обстоятельствах.

Во-вторых, продолжает эксперт, США продолжат наращивать свое влияние в демократическом мире. И будут не только оставаться его лидером, но и инвестировать еще больше усилий в обеспечение еще консолидации союзников в рамках НАТО и в целом Свободного мира.

В-третьих, приезд Байдена в Киев – это четкий сигнал некоторым европейским государствам, лидеры которых до сих пор еще колеблются или не включились в полное противодействие путинскому недогосударству, подчеркивает Вадим Трюхан.

"Кроме того, – отмечает он, – посещение Киева главой Белого Дома – это положительный сигнал для каждого украинца и всего украинского народа. Он свидетельствует, что США вместе с нами. А что касается рашистов – головной боли после этого визита им прибавится. И мы это уже видим по истерике их пропагандистов всех мастей".

Успех, удар и сигналы

Экс-народный депутат, глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний уверен, что 20 февраля президент США ударил по россии куда сильнее, чем все имеющиеся в Украине "Гарпуны", "Хаймерсы", другие ракетные установки вместе взятые.

"Неожиданный визит президента США в столицу Украины стал шоком для российских политических и военных элит, их пропагандистской обслуги. Учитывая, что мир давно превратился в монополярный, где пальмой идейного, политического и экономического первенства овладел "Западным мир", локомотивом которого стали именно США, этот визит нельзя переоценить. Для врага-россии это знак, что "Западный мир" не успокоится, пока рф не признает поражение. Для стран, принадлежащих к "Западному миру" – четкий сигнал, что помощь Украине следует не только продолжать, а и наращивать. Для условно "нейтральных" стран – тоже четкий сигнал, что если их "колебания" будет продолжаться, то вакантное место по сотрудничеству с ведущими странами и структурами "Западного мира" может оказаться занятым, а "нейтралы" окажутся у разбитого российского корыта", – поясняет Александр Доний.

Визит Байден в Киев, по мнению эксперта, – это бесспорный успех украинской политической дипломатии, и бесспорный чувствительный удар по враждебной россии.