Укр

Байден визитом в Киев послал три сигнала - Дмитрий Снегирев

Автор
Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев
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20 февраля Джо Байден посетил Киев
20 февраля Джо Байден посетил Киев. Фото president.gov.ua

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа":

Топ-темой 20 февраля, безусловно, стал исторический визит президента США Джо Байдена в Киев. Примечателен выбор даты визита – перед годовщиной российского вторжения.

В то время, как СМИ нагнетали истерию по поводу вероятного усиления военных провокаций со стороны рф, включая увеличение массированных ракетных обстрелов, нового широкомасштабного вторжения, в том числе, со стороны Республики Беларусь, в Киев прибывает американский лидер. Сильный ход.

Своим посещением украинской столицы президент США послал важные сигналы. С моей точки зрения, их три.

Первый – Украине. Этот визит четко показал, что США рассматривают Украину как одного из основных военно-политических партнеров на постсоветском пространстве. Прозвучали новые заявления о расширении как макроэкономической, так и военно-технической помощи со стороны Штатов. Причем, речь идет о наступательных видах вооружения.

Второй сигнал – россии. Ей буквально в лоб говорят о невозможности повторения сценария февраля-2022. О том, что все ее попытки вернуть Украину в орбиту своего влияния, обречены на провал. О том, что лучше отступить сейчас, пока агрессору не нанесли сокрушительного поражения.

Третий сигнал – странам Европе. Им дают понять, что необходимо еще больше увеличивать и макрофинансовую, и военно-техническую помощь Украине. И не просто увеличить, но и ускорить такого вида поддержку.

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Теги:
#США #Киев #Россия #Джо Байден