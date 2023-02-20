Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Право" Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" :

Топ-темою 20 лютого, безумовно, став історичний візит президента США Джо Байдена до Києва. Примітний вибір дати візиту – перед роковинами російського вторгнення.

У той час, як ЗМІ нагнітали істерію з приводу можливого посилення військових провокацій з боку росії, включаючи збільшення масованих ракетних обстрілів, нового широкомасштабного вторгнення, зокрема з боку Республіки Білорусь, до Києва прибуває американський лідер. Сильний хід.

Своїм відвідуванням української столиці президент США надіслав важливі сигнали. На мою думку, їх три.

Перший – Україні. Цей візит чітко показав, що США розглядають Україну як одного із основних військово-політичних партнерів на пострадянському просторі. Прозвучали нові заяви щодо розширення як макроекономічної, так і військово-технічної допомоги з боку Штатів. Причому йдеться про наступальні види озброєння.

Другий сигнал – росії. Їй буквально в лоба говорять про неможливість повторення сценарію лютого-2022. Про те, що всі її спроби повернути Україну до орбіти свого впливу, приречені на провал. Про те, що краще відступити зараз, поки агресору не завдали нищівної поразки.

Третій сигнал – країнам Європи. Їм дають зрозуміти, що треба ще більше збільшувати і макрофінансову, і військово-технічну допомогу Україні. І не просто збільшити, а й прискорити такий вид підтримки.