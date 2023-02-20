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Год нашей победы: Зеленский сделал громкое заявление на брифинге с Байденом

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский провел брифинг с американским лидером Джо Байденом Новость обновлена 20 февраля 2023, 14:10
Владимир Зеленский провел брифинг с американским лидером Джо Байденом. Фото Социальные сети

Во время выступления Зеленский намекнул на новый пакет военной помощи, который поможет украинским защитникам на фронте

Во время исторического визита президента США Джо Байдена в Киев, лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год должен стать годом победы над россией.

"Мы должны сделать так, чтобы этот год стал годом победы", — сказал украинский президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что в результате сегодняшней встречи с Джо Байденом в дальнейшем будут продемонстрированы на поле боя. Очевидно, он намекнул на новый пакет военной помощи, который уже во вторник, 21 февраля, объявит Вашингтон.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент США добирался в Киев поездом из Варшавы и почему его визит решили держать в секрете.

Также напомним, какие первые заявления сделал американский лидер во время своего визита в Киев и что пообещал своему коллеге Владимиру Зеленскому. В их числе и военная поддержка Киева в его противостоянии российской агрессии и анонс нового пакета оружия для ВСУ.

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