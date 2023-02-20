Год нашей победы: Зеленский сделал громкое заявление на брифинге с Байденом

Во время выступления Зеленский намекнул на новый пакет военной помощи, который поможет украинским защитникам на фронте

Во время исторического визита президента США Джо Байдена в Киев, лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год должен стать годом победы над россией.

"Мы должны сделать так, чтобы этот год стал годом победы", — сказал украинский президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что в результате сегодняшней встречи с Джо Байденом в дальнейшем будут продемонстрированы на поле боя. Очевидно, он намекнул на новый пакет военной помощи, который уже во вторник, 21 февраля, объявит Вашингтон.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент США добирался в Киев поездом из Варшавы и почему его визит решили держать в секрете.

Также напомним, какие первые заявления сделал американский лидер во время своего визита в Киев и что пообещал своему коллеге Владимиру Зеленскому. В их числе и военная поддержка Киева в его противостоянии российской агрессии и анонс нового пакета оружия для ВСУ.