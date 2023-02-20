Зеленский с Байденом уже обсудили оружие, которого США еще не давали

Во время исторического визита президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, одним из топтом для обсуждения стала военная помощь Украине в ее противостоянии российскому агрессору.

Как в понедельник, 20 февраля, пишет издание Reuters, президенты обсудили вероятность поставки Киеву оружия большой дальности и другого вооружения, которое раньше не передавали, однако все же могут предоставить Украине.

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