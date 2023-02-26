У Білорусі сталася НП з російським транспортним літаком: місцеві повідомляють про серію вибухів

На військовому об’єкті посилили охорону

У Білорусі триває серія НП із російськими літаками. Цього разу звук, схожий на вибух, був чутний з боку аеродрому "Мачуліщі", з якого зазвичай злітають літаки-носії ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Як інформує група спостерігачів "Беларускі Гаюн", на околицях аеродрому спостерігається підвищена активність ДАІ та внутрішніх військ (ВВ).

"ДАІ зупиняла машини, що проїжджали повз, перевіряла багажники та документи водіїв. Було помічено рух МАЗів ВВ до аеродрому, а також біля місцевого відділення МВС стояли співробітники в бронежилетах і з автоматами", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що місцеві жителі повідомили про те, що в районі 8-9 години ранку чули вибухи з боку аеродрому, а інші зазначили, що чули їх уночі.

За даними ініціативи BYPOL, вибух призвів до пошкодження російського транспортного літака та снігоприбиральної техніки.

Околиці продовжує патрулювати гелікоптер, на аеродромі посилили охорону, а на землі проводять пошукові роботи.

Мачулищі на карті

Як повідомлялося раніше, 19 січня російський МіГ-31К спалахнув над білоруським містом Молодечно, а місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибуху.