В Беларуси случилось ЧП с российским транспортным самолетом: местные сообщают о серии взрывов
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На военном объекте усилили охрану
В Беларуси продолжается серия ЧП с российскими самолетами. На сей раз звук, похожий на взрыв, был слышен со стороны аэродрома "Мачулищи", с которого обычно взлетают самолеты-носители ракет "Кинжал" МиГ-31К.
Как информирует наблюдательная группа "Беларускі Гаюн", в окрестностях аэродрома наблюдается повышенная активность ГАИ и внутренних войск (ВВ).
"ГАИ останавливала проезжающие машины, проверяла багажники и документы водителей. Было замечено движение МАЗов ВВ к аэродрому, а также около местного отделения МВД стояли сотрудники в бронежилетах и с автоматами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители сообщили о том, что в районе 8-9 часов утра слышали взрывы со стороны аэродрома, а другие отметили, что слышали их ночью.
Согласно данным инициативы BYPOL, взрыв привел к повреждению российского транспортного самолета и снегоуборочной техники.
Окрестности продолжает патрулировать вертолет, на аэродроме усилили охрану, а на земле проводят поисковые работы.
Как сообщалось ранее, 19 января российский МиГ-31К загорелся над белорусским городом Молодечно, а местные жители сообщили, что слышали звуки взрыва.