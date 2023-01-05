"Предвестник войны" опять прилетел из рф в Беларусь: в ВСУ ответили, есть ли повод для паники

Россияне давно используют самолеты подобного типа

В Воздушных силах Украины прокомментировали информацию о том, что оккупанты перебросили в Беларусь свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Ил-76 А-50У.

Этот самолет помогает наводить цели для воздушных атак. Однако паниковать украинцам не стоит. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Но он не явился ни откуда. Он всегда был там. Был, и не только там, но и на других аэродромах этих самолетов есть у них много", — объяснил Игнат.

По его словам, россияне уже давно используют самолеты подобного типа. С их помощью оккупанты могут проводить радиолокационную разведку на территории Украины.

В то же время похожие самолеты есть и у союзников нашей страны. Они помогают сканировать территорию по радиусу и видеть, что происходит в воздушном пространстве.

Стоит отметить, что точно такой же самолет прилетал в Беларусь перед началом полномасштабного вторжения рф 24 февраля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты могут предпринять попытку повторного наступления из Беларуси на Киев. Генерал-лейтенант Александр Павлюк объяснил, что в таком случае ждет россиян.