Атаковали дронами партизаны: стали известны подробности удара по российскому самолету А-50 в беларуси

Организаторы атаки успели скрыться за границей

Получивший прозвище "предвестник войны" российский разведывательный самолет А-50 был атакован на белорусском аэродроме "Мачулищи" партизанами при помощи двух дронов.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.

В сообщении отмечается, что белорусские силовики обнаружили сумку с пультами управления беспилотниками, при помощи которых был нанесен удар по самолету страны-агрессора.

Но организаторы атаки, по словам лидера оппозиционного движения BYPOL Александра Азарова, успешно скрылись и уже находятся в безопасности. Они выехали за границу.

По информации "Беларускі Гаюн", у борта А-50У с регистрационным номером RF-50608 повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.

Как известно, А-50 прилетел в Беларусь еще 3 января 2023 года и с того момента сделал 12 вылетов. В предыдущий раз борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года — в день полномасштабного вторжения в Украину.

В воздушно-космических силах страны-агрессора сейчас находится девять таких самолетов. При этом усовершенствованных (с модификацией "У") у оккупантов всего шесть единиц.

Для обслуживания одного А-50 необходимо 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала). Стоимость его составляет 330 миллионов долларов.

Напомним, что на фоне громких заявлений белорусских политиков по поводу вероятной "подготовки Украиной вооруженных провокаций на границе" Верховная Рада решила поддержать расширение отдельных участков границы. Фактически линию границы расширят до двух километров, где большинство участков будет заминировано на случай вторжения врага.