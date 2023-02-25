Путинцы не обрадуются: лукашенко сделал неприятное для них заявление

Беларусь не намерена интегрироваться с россией

Правительство россии планирует поглатить Беларусь до 2030 года полностью. План по захвату расписан на 17 страницах, но президент Республики александр лукашенко продолжает отвергать объединение двух стран.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на спортивном фестивале в Раубичах, передает Telegram-канал "Пул Первого". Бессменный белорусский президент заверил граждан в суверенитете страны.

Как известно, важной частью путинской пропаганды является стремление к возрождению СССР в том или ином виде — с Беларусью как неотъемлемой частью россии. Кремль даже составил план на 17 страницах, согласно которому экономика, политическая и военная сфера Беларуси должны перейти под полный контроль россии до 2030 года.

Но александр лукашенко заявил, что подобные заявления — это вбросы тех, кто хочет рассорить две страны. Вероятно, он намекал на Запад.

"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", — сказал президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, александр лукашенко угрожает Украине и советует прислушаться к "мирному плану" Китая. В противном случае, возможны серьезные негативные последствия.