лукашенко опять угрожает Украине - теперь пугает Китаем

По словам бессменного беларусского президента, Китай хочет мира в Украине и все страны, замешанные в войне, просто обязаны прислушаться к его словам

Президент Беларуси александр лукашенко заявил, что если позиция Китая по войне в Украине не будет услышана, это приведет к серьезным негативным последствиям. Выступление Си Цзиньпина ожидается со дня на день.

Об этом белорусский президент заявил во время интервью китайским СМИ. По его словам, политика Китая миролюбивая, а грядущее обращение китайского лидера — венец этого миролюбия.

Ожидается, что сегодня или завтра лидер Китая Си Цзиньпин выступит с заявлением по поводу войны в Украине, хотя до сегодняшнего дня страна придерживалась нейтральной политики. Китай выступает за мир, хотя неофициально поддерживает политику кремля. Лукашенко пригрозил тем, кому будет адресована речь, серьезными последствиями в случае невыполнения предложения Китая.

"Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия. Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе", — сказал александр лукашенко.

Также белорусский президент назвал будущее выступление лидера Китая "венцом всей миролюбивой политики" страны и подчеркнул, что путь Беларуси в Украине — это тоже путь мира. По мнению президента Беларуси, россияне хотят прекращения войны, но дела остается за Америкой, которая должна "делать конкретные шаги к миру".

"Еще раз советую послушать, что скажет Си Цзиньпин по поводу этого конфликта. Внимательнейшим образом, потому что это заявление Китая — это новый шаг, оригинальный шаг, который будет иметь серьезные последствия в мире", — подчеркнул лукашенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, вмешается ли Китай в войну в Украине на стороне путина. По прогнозам экспертов, военная поддержка Китаем российского агрессора зависит от вопроса Тайваня и попыток использовать фактор поставки оружия для рф как рычаг влияния на Киев.