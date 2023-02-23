лукашенко знову погрожує Україні – тепер лякає Китаєм

За словами беззмінного білоруського президента, Китай хоче миру в Україні та всі країни, замішані у війні, просто зобов’язані прислухатися до його слів

Президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що якщо позицію Китаю щодо війни в Україні не буде почуто, це призведе до серйозних негативних наслідків. Виступ Сі Цзіньпіна очікується з дня на день.

Про це білоруський президент заявив під час інтерв’ю китайським ЗМІ. За його словами, політика Китаю миролюбна, а звернення китайського лідера — вінець цього миролюбства.

Очікується, що сьогодні чи завтра лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить із заявою щодо війни в Україні, хоча до сьогодні країна дотримувалася нейтральної політики. Китай виступає за мир, хоч неофіційно підтримує політику кремля. Лукашенко пригрозив тим, кому буде адресовано послання, серйозними наслідками у разі невиконання пропозиції Китаю.

"Прошу звернути увагу, що це такий незвичайний для китайської політики крок. Китайці завжди акуратні, обережні. Туди, куди не треба, вони не лізуть. Якщо вони розуміють, що це не дасть потрібного результату, вони теж не стануть робити в цьому напрямку кроки. І якщо це послання, яке прозвучить з вуст лідера Китаю, не буде почуте тими, кому воно буде адресоване, це теж матиме серйозні наслідки, тому я, просто забігаючи вперед, раджу тим, кому будуть адресовані слова Сі Цзіньпіна, прийняти їх серйозно і зробити певні кроки. Це буде серйозний голос в ім’я миру в цьому регіоні", — сказав олександр лукашенко.

Також білоруський президент назвав майбутній виступ лідера Китаю "вінцем усієї миролюбної політики" країни і наголосив, що шлях Білорусі в Україні — це також шлях миру. На думку президента Білорусі, росіяни хочуть припинення війни, але справи залишаються за Америкою, яка має "робити конкретні кроки до миру".

"Ще раз раджу послухати, що скаже Сі Цзіньпін щодо цього конфлікту. Уважніше, тому що ця заява Китаю — це новий крок, оригінальний крок, який матиме серйозні наслідки у світі", — наголосив лукашенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи втрутиться Китай у війну в Україні на боці путіна. За прогнозами експертів, військова підтримка Китаєм російського агресора залежить від питання Тайваню та спроб використовувати фактор постачання зброї для Росії як важіль впливу на Київ.