Китай може все ж допомагати військовим росії: що кажуть у Штатах

Американці вважають, що в Пекіні балансують на межі, заграючи із російським урядом

Питання про ймовірну військову підтримку росії Китаєм знову на порядку денному. У США вважають, що російські військові могли отримати від офіційного Пекіну певну нелетальну допомогу. І це — не враховуючи інформаційних кампаній, якими китайські ЗМІ допомагають розповсюджувати кремлівські наративи щодо війни в Україні.

Про співпрацю росіян і китайців повідомляє NBC News, посилаючись на одразу чотирьох американських чиновників, які не забажали розкривати своїх імен. Представники уряду стурбовані тим, що в Китаї всерйоз можуть допомагати армії рф.

Так, зокрема мова може йти про надання певного військового спорядження — наприклад, бронежилетів чи форми. Про зброю чи боєприпаси поки даних не було, однак навіть така підтримка від Пекіну може бути вельми серйозною для окупаційної армії.

"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги, — цитують журналісти одне зі своїх джерел. — Ми ще не бачили, щоб вони [китайці] переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони зняли це питання з порядку денного".

Цілком імовірно, що наразі в китайському уряду намагаються "балансувати на межі, аби не бути спійманим", однак останні тенденції все більше вказують на отримання російськими військовими додаткової допомоги.

Слід зазначити, що на вельми поганий нейтралітет КНР вказує і риторика, якою користуються офіційні представники уряду цієї країни. Наприклад, очільник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї, який заявив у Мюнхені про "українську кризу". Таким чином він назвав повномасштабну російсько-українську війну, висловивши жаль щодо відсутності переговорів між воюючими державами.

Цікаво, що при подібному розкладі деякі політики вважають, що насправді Пекін може вести власну гру, давно розчарувавшись у нинішньому керівництві рф та путіні зокрема.