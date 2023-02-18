Головний дипломат Китаю назвав розв’язану путіним війну "українською кризою": про що ще він заявив у Мюнхені

Китай намагається прямо не втручатися у війну в Україні і виступає виключно за мирині переговори

Керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї виступив на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого. Він висловив жаль через те, що переговори між росією та Україною припинилися. Крім того, війну в Україні китайський дипломат назвав "українською проблемою" та "українською кризою".

Про це повідомляє ТСН із місця подій. Позиція Китаю щодо війни в Україні залишається нейтральною – країна виступає за мир.

Вперше за три роки екс-міністр закордонних справ Китаю виступив у Мюнхені, через що до його промови було прикуто багато уваги. Після цього виступу стало зрозуміло, що Пекін продовжує підтримувати кремль, хоча неофіційно попередив путіна про неможливість використання будь-якої ядерної зброї.

Ван Ї сказав, що світ зараз не став безпечнішим, а довіри між президентами, як і раніше, не вистачає. Повертається ментальність "холодної війни", а геополітичні ризики зростають з кожним днем. Водночас він наголосив, що суверенітет та територіальну цілісність будь-якої країни необхідно поважати.

Але, незважаючи на це, війну в Україні представник Китаю назвав "українською кризою" та "українською проблемою", знявши провину за її початок із росії. Китай, за словами Ван Ї, виступає за мирне рішення та шкодує, що країни припинили переговори.

"Про українську проблему позиція Китаю залишається у підтримці розмов про мир. Ми стоїмо на позиції політичного врегулювання української кризи, і залишаємось на позиції миру та діалогу. Ми глибоко стурбовані розширенням та продовженням цієї кризи. Але ми не доливаємо масла у вогонь. Що ми робимо — це просуваємо мирні переговори, засновані на мирі та діалозі. З другого дня цієї кризи Сі Цзіньпін запропонував Україні та росії сісти та шукати шляхи мирного врегулювання цієї кризи. У Білорусі, у Туреччині було кілька раундів цих розмов. І ми побачили рамку угоди про мирне врегулюванні. Але це було зупинено з невідомих причин. Деякі сили можуть не хотіти цього (очевидно, натякаючи на США та НАТО – ред.)", — заявив головний китайський дипломат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава МЗС Угорщини відвідав Білорусь. Країни обговорили мир в Україні та дійшли висновку, що треба рятувати людські життя виключно мирним шляхом.