Главный дипломат Китая назвал развязанную путиным войну "украинским кризисом": о чем еще он заявил в Мюнхене

Китай старается прямо не вмешиваться в войну в Украине и выступает исключительно за мирыне переговоры

Руководитель Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. Он выразил сожаление из-за того, что переговоры между россией и Украиной прекратились. Кроме того, войну в Украине китайский дипломат назвал "украинской проблемой" и "украинским кризисом".

Об этом сообщает ТСН с места событий. Позиция Китая касательно войны в Украине остается нейтральной — страна выступает за мир.

Впервые за три года экс-министр иностранных дел Китая выступил в Мюнхене, из-за чего к его речи было приковано много внимания. После го выступления стало понятно, что Пекин продолжает поддерживать кремль, хотя неофициально предупредил путина о невозможности использования какого-либо ядерного оружия.

Ван И сказал, что мир сейчас не стал безопаснее, а доверия между президентами по-прежнему не хватает. Возвращается ментальность "холодной войны", а геополитические риска растут с каждым днем. Вместе с тем он подчеркнул, что суверенитет и территориальную целостность любой страны необходимо уважать.

Но, несмотря на это, войну в Украине представитель Китая назвал "украинским кризисом" и "украинской проблемой", сняв вину за ее начало с россии. Китай, по словам Ван И, выступает за мирное решение и сожалеет, что страны прекратили переговоры.

"О украинской проблеме позиция Китая остается в поддержке разговоров о мире. Мы стоим на позиции политического урегулирования украинского кризиса, и остаемся на позиции мира и диалога. Мы глубоко обеспокоены расширением и продолжением этого кризиса. Но мы не доливаем масла в огонь. Что мы делаем – это продвигаем мирные переговоры, основанные на мире и диалоге. Со второго дня этого кризиса Си Цзиньпин предложил Украине и россии сесть и искать пути мирного урегулирования этого кризиса. В Беларуси, в Турции было несколько раундов этих разговоров. И мы увидели рамку соглашения о мирном урегулировании. Но это было остановлено по неизвестным причинам. Некоторые силы могут не хотеть этого (очевидно, намекая на США и НАТО – ред.)", — заявил главный китайский дипломат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава МИД Венгрии посетил Беларусь. Страны обсудили мир в Украине и пришли к выводу, что нужно спасать человеческие жизни исключительно мирным путем.