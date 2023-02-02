Північна Корея відправить своїх робітників "відновлювати" окуповані рф частини Донбасу — ЗМІ

Швидше за все, відновлюватимуть захоплений Донбас будуть не цивільні, а військові з КНДР

Влада КНДР доручила своїм компаніям у росії відібрати персонал, який відправить "відновлювати" незаконні республіки "ДНР" і "ЛНР". Віковий ліміт – від 19 до 27 років.

Про це повідомляє південнокорейське видання Daily NK із посиланням на джерела. Указ було видано Кім Чен Ином 20 січня 2023 року.

Північнокорейські торгові компанії в росії мають відібрати персонал, який відправлять до Донецької та Луганської окупованих областей для відновлення від наслідків війни. Вони мали відібрати молодих людей від 19 до 27 років до кінця січня. Видання передбачає, що країна направить військових чи поліцейських, а не цивільних осіб. Точна їхня кількість невідома, проте, ймовірно, йдеться про 300–500 осіб. У майбутньому присутність у регіоні північнокорейців може бути збільшена.

Очікується, що північнокорейські силовики прибудуть на Донбас у лютому чи березні. Завдання їх поки що невідомі, але навряд чи виконуватимуть бойові задачі. Можливо, вони працюватимуть над відновленням захоплених міст. Також невідомо, що Північна Корея отримає натомість від росії за відправку своїх людей на Донбас. Імовірно, північнокорейські військові отримуватимуть зарплату втричі більшу, і цей додатковий дохід можуть направити до бюджету країни.

Нагадаємо, що КНДР одна з кількох країн, яка визнала незаконні республіки "ЛДНР". Також лідер Північної Кореї заявив, що країна завжди буде на боці росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія купує зброю у Північної Кореї. На думку іноземних партнерів України, це свідчить про відчай та ізоляцію росії.