Северная Корея отправит своих рабочих "восстанавливать" оккупированные рф части Донбасса - СМИ

Скорее всего, восстанавливать захваченный Донбасс будут не гражданские, а военные из КНДР

Власти КНДР поручили своим компания в росии отобрать персонал, которые отправят "восстанавливать" незаконные республики "ДНР" и "ЛНР". Возрастной лимит — от 19 до 27 лет.

Об этом сообщает южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на источники. Указ был издан Ким Чен Ыном 20 января 2023 года.

Северокорейские торговые компании в россии должны отобрать персонал, который отправят в Донецкую и Луганскую оккупированные области для восстановление от последствий войны. Они должны были отобрать молодых людей от 19 до 27 лет до конца января. Издание предполагает, что страна направит военных или полицейских, а не гражданских лиц. Точное их число неизвестно, однако речь, вероятно, идет о 300–500 людях. В будущем присутствие в регионе северокорейцев может быть увеличено.

Ожидается, что северокорейские силовики прибудут на Донбасс в феврале или в марте. Задачи их пока что неизвестны, но вряд ли они будут выполнять боевые задачи. Возможно, они будут работать над восстановлением захваченных городов. Также неизвестно, что Северная Корея получит взамен от россии за отправку своих людей на Донбасс. Предположительно, северокорейские военные будут получать зарплату в три раза больше и этот дополнительный доход могут направить в бюджет страны.

Напомним, что КНДР одна из нескольких стран, которая признала незаконные республики "ЛДНР". Также лидер Северной Кореи заявил, что страна всегда будет на стороне россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия закупает оружие у Северной Кореи. По мнению иностранных партнеров Украины, это свидетельствует об отчаянии и изоляции россии.