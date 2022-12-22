"Признак отчаяния": в Лондоне оценили закупки путиным оружия у Северной Кореи

Северная Корея передала россии первую партию вооружения для обстрелов Украины

Со дня на день в Украине ожидается очередной массированный ракетный удар. Но чтобы его совершить, россии для начала нужны сами ракеты, запасы которых на исходе. Глава рф владимир путин обратился к правительству КНДР с просьбой предоставить оружие.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Англичане не оценили этот шаг и даже назвали его отчаянным.

"Тот факт, что президент путин обращается за помощью в Северную Корею, свидетельствует об отчаянии и изоляции россии. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны россии в Украине", -сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Как сообщает Reuters, ЧВК "Вагнера" уже получила первую партию оружия из КНДР, но ее владелец Евгений Пригожин публично это отрицал.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что глава "Вагнера" искал по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих преступных действий в Украине.

По оценкам США, группа "Вагнер" насчитывает 50 000 человек, размещенных в Украине, включая 10 000 контрактников и 40 000 осужденных, набранных из российских тюрем, добавил он.

Ранее мы рассказывали о том, что россияне истерят по поводу передачи Украине ЗРК Patriot и обещают уничтожить все ракеты на подлете.