Легенда біатлону Мартен Фуркад знову підтримав росіян

Ікона французького біатлону хоче повернути представників країн-агресорів у міжнародний спорт

Колишній французький біатлоніст Мартен Фуркад, який зараз перебуває у Німеччині на чемпіонаті світу, висловився щодо можливого повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

Відповідний коментар легендарного спортсмена доступний на NRK. П’ятиразовий олімпійський чемпіон,13-разовий чемпіон світу і семиразовий володар Кубка світу вважає, що він має боротися за повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт, адже він є представником Комісії спортсменів у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК). При цьому він заявляє про повну підтримку українського народу. Також спортсмен хоче, щоб Франція пустила представників рф та Білорусі на Олімпійські ігри-2024.

"Я був обраний до МОКу, щоб захищати спортсменів. І мені здається, що я не захищаю цих спортсменів. Звичайно, вони росіяни та білоруси, але вони також спортсмени. Вважаю, що їх треба захищати на цій основі.

Я повністю підтримую український народ. Ця війна жахлива. Немає жодної частини мене, яка б розуміла дії російської влади.

Протягом усієї кар’єри я боровся з росією з питань допінгу. Я був не єдиним, але одним із небагатьох, хто займав публічну позицію проти російської влади з допінгу. Я не дам нікому можливості звинуватити мене у проросійській позиції.

Мені буде дуже соромно за свою країну, якщо вона вирішить заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях”, — сказав Фуркад.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф Мартен і Сімон Фуркад заступилися за російських спортсменів, яких усунули від змагань. Український біатлоніст Дмитро Підручний жорстко "пройшовся" по братах. Пізніше Сімон та Мартен уточнили свою позицію. До речі, у росії Фуркаду запропонували російське громадянство.