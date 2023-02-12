Легенда биатлона Мартен Фуркад вновь поддержал россиян

Икона французского биатлона хочет вернуть представителей стран-агрессоров в международный спорт

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад, который сейчас находится в Германии на чемпионате мира, высказался относительно возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Соответствующий комментарий легендарного спортсмена доступен на NRK. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира считает, что он должен бороться за возвращения россиян и белорусов в международный спорт, ведь он является представителем Комиссии спортсменов в Международном олимпийском комитете (МОК). При этом он заявляет о полной поддержке украинского народа. Также спортсмен хочет, чтобы Франция пустила представителей рф и Беларуси на Олимпийские игры-2024.

"Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. И мне кажется, что я не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены. Считаю, что их нужно защищать на этой основе.

Я полностью поддерживаю украинский народ. Эта война ужасна. Нет ни одной части меня, которая бы понимала действия российских властей.

На протяжении всей карьеры я боролся с россией в вопросах допинга. Я был не единственным, но одним из немногих, кто занимал публичную позицию против российских властей по допингу. Я не дам никому возможности обвинить меня в пророссийской позиции.

Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях", — сказал Фуркад.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф Мартен и Симон Фуркад заступились за российских спортсменов, которых отстранили от соревнований. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный жестко "прошелся" по братьям. Позднее Симон и Мартен уточнили свою позицию. К слову, в россии Фуркаду предложили российское гражданство.