Есть медаль! Украинские биатлонистки добились невероятного успеха
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Наши спортсменки показали третий результат
В субботу, 11 февраля, женская юниорская сборная Украины выиграла бронзовую награду на этапе юниорского Кубка IBU в эстонской Хааньи. К слову, в немецком Оберхофе сейчас проходят гонки в рамках чемпионата мира по биатлону.
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов в Twitter. Украинки завершили эстафету без штрафных кругов.
Победу в гонке завоевали немки, а "серебро" досталось француженкам. Нашу команду в Эстонии представляли: Елена Городная, Александра Меркушина, Юлия Городная и Дарья Чалик. Украинки использовали 10 дополнительных патронов.
Кубок IBU среди юниоров. Хаанья, Эстония. Эстафета. Юниорки
- Германия – 1.07:59,7 (1+8)
- Франция – 48,3 (1+11)
- Украина – 1.05,1 (0+10)
- Австрия – 1.55,7 (2+14)
- Словакия — 4.01,7 (1+12)
- Чехия – 4.01,7 (0+15)
Ранее сообщалось, что юниорская сборная Украины пропустила гонку в Эстонии из-за инцидента на таможне.
Напомним, украинец Дмитрий Пидручный выиграл бронзовую медаль на Кубке IBU в спринтерской гонке. Свою награду спортсмен посвятил другу, который погиб на войне.