Есть медаль! Украинские биатлонистки добились невероятного успеха

Наши спортсменки показали третий результат

В субботу, 11 февраля, женская юниорская сборная Украины выиграла бронзовую награду на этапе юниорского Кубка IBU в эстонской Хааньи. К слову, в немецком Оберхофе сейчас проходят гонки в рамках чемпионата мира по биатлону.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов в Twitter. Украинки завершили эстафету без штрафных кругов.

Победу в гонке завоевали немки, а "серебро" досталось француженкам. Нашу команду в Эстонии представляли: Елена Городная, Александра Меркушина, Юлия Городная и Дарья Чалик. Украинки использовали 10 дополнительных патронов.

Кубок IBU среди юниоров. Хаанья, Эстония. Эстафета. Юниорки

Германия – 1.07:59,7 (1+8) Франция – 48,3 (1+11) Украина – 1.05,1 (0+10) Австрия – 1.55,7 (2+14) Словакия — 4.01,7 (1+12) Чехия – 4.01,7 (0+15)

Ранее сообщалось, что юниорская сборная Украины пропустила гонку в Эстонии из-за инцидента на таможне.

Напомним, украинец Дмитрий Пидручный выиграл бронзовую медаль на Кубке IBU в спринтерской гонке. Свою награду спортсмен посвятил другу, который погиб на войне.