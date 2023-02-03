На войне я потерял товарища: украинский биатлонист просит присвоить его другу звание Герой Украины

Дмитрий Пидручный сказал, кому посвятил медаль Кубка IBU

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный выиграл бронзовую медаль на Кубке IBU в спринтерской гонке. Свою награду биатлонист посвятил другу, который погиб.

"На войне я потерял товарища. В последнее время я много с ним общался, мы поддерживали друг друга, но, к сожалению, сегодня я не получил от него сообщения…

Я хотел бы посвятить эту медаль моему товарищу Эдуарду, который несколько недель назад погиб, защищая Украину. Если бы не такие ребята как он, сегодня мы не могли бы представлять Украину на международной арене и прославлять ее. Мы делаем все возможное, чтобы о нашей стране слышали и не забывали, чтобы наш флаг поднимался на самой высокой ступени пьедестала.

Я буду благодарен каждому украинскому болельщику, который поддержит петицию на присвоение звания Героя Украины моему товарищу Пинчуку Эдуарду Ивановичу (посмертно)", — написал Пидручный на своей странице в Instagtam.

Ранее мы писали, что Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону.

Кстати, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, говоря о возможном допуске россиян к международным соревнованиям, заявила о поддержке так называемой "спецоперации" и кровавого диктатора владимира путина.