Дмитрий Пидручный завоевал "бронзу" на Кубке IBU

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный провел первую гонку после сложной операции на колене. И сразу выиграл медаль. Ранее мы писали, что Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону.

На шестом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе Пидручный сумел вклиниться в борьбу норвежцев за награды. Украинец финишировал третьим в спринтерской гонке, допустив один промах.

Наш биатлонист отстал от чемпиона на 9,8 секунды, а от серебряного призера — всего на 0,4 секунды. Интересно, что за Пидручным финишировали еще два норвежца.

Результаты спринта:

Эндре Стремсгейм (Норвегия) — 24.26,9 (1+1) Вебьерн Серум (Норвегия) — +9,4 (1+1) Дмитрий Пидручный (Украина) — +9,8 (0+1) Александер Андерсен (Норвегия) — +18,6 (0+1) Матс Эвербю (Норвегия) — +23,0 (0+1)

Напомним, Антон Дудченко финишировал вторым на чемпионате Европы в индивидуальной гонке.

Кстати, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, говоря о возможном допуске россиян к международным соревнованиям, заявила о поддержке так называемой "спецоперации" и кровавого диктатора владимира путина.