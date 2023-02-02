Вклинился между норвежцев: украинец выиграл медаль после тяжелой операции
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Дмитрий Пидручный завоевал "бронзу" на Кубке IBU
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный провел первую гонку после сложной операции на колене. И сразу выиграл медаль. Ранее мы писали, что Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону.
На шестом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе Пидручный сумел вклиниться в борьбу норвежцев за награды. Украинец финишировал третьим в спринтерской гонке, допустив один промах.
Наш биатлонист отстал от чемпиона на 9,8 секунды, а от серебряного призера — всего на 0,4 секунды. Интересно, что за Пидручным финишировали еще два норвежца.
Результаты спринта:
- Эндре Стремсгейм (Норвегия) — 24.26,9 (1+1)
- Вебьерн Серум (Норвегия) — +9,4 (1+1)
- Дмитрий Пидручный (Украина) — +9,8 (0+1)
- Александер Андерсен (Норвегия) — +18,6 (0+1)
- Матс Эвербю (Норвегия) — +23,0 (0+1)
Напомним, Антон Дудченко финишировал вторым на чемпионате Европы в индивидуальной гонке.
Кстати, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, говоря о возможном допуске россиян к международным соревнованиям, заявила о поддержке так называемой "спецоперации" и кровавого диктатора владимира путина.