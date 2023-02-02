Вклинився між норвежців: українець виграв медаль після складної операції
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Дмитро Підручний завоював "бронзу" на Кубку IBU
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний провів перші перегони після складної операції на коліні. І одразу виграв медаль. Раніше ми писали, що Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону.
На шостому етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліаху Підручний зумів вклинитися у боротьбу норвежців за нагороди. Українець фінішував третім у спринтерських перегонах, допустивши один промах.
Наш біатлоніст відстав від чемпіона на 9,8 секунд, а від срібного призера — всього на 0,4 секунд. Цікаво, що за Підручним фінішували ще два норвежці.
Результати спринту:
- Ендре Стремсгейм (Норвегія) — 24.26,9 (1+1)
- Веб’єрн Серум (Норвегія) — +9,4 (1+1)
- Дмитро Підручний (Україна) — +9,8 (0+1)
- Александер Андерсен (Норвегія) — +18,6 (0+1)
- Матс Евербю (Норвегія) — +23,0 (0+1)
Нагадаємо, Антон Дудченко фінішував другим на чемпіонаті Європи з індивідуальних перегонів.
До речі, дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева, говорячи про можливий допуск росіян до міжнародних змагань, заявила про підтримку так званої "спецоперації" та кривавого диктатора володимира путіна.