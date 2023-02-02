Вклинився між норвежців: українець виграв медаль після складної операції

Дмитро Підручний завоював "бронзу" на Кубку IBU

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний провів перші перегони після складної операції на коліні. І одразу виграв медаль. Раніше ми писали, що Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону.

На шостому етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліаху Підручний зумів вклинитися у боротьбу норвежців за нагороди. Українець фінішував третім у спринтерських перегонах, допустивши один промах.

Наш біатлоніст відстав від чемпіона на 9,8 секунд, а від срібного призера — всього на 0,4 секунд. Цікаво, що за Підручним фінішували ще два норвежці.

Результати спринту:

Ендре Стремсгейм (Норвегія) — 24.26,9 (1+1) Веб’єрн Серум (Норвегія) — +9,4 (1+1) Дмитро Підручний (Україна) — +9,8 (0+1) Александер Андерсен (Норвегія) — +18,6 (0+1) Матс Евербю (Норвегія) — +23,0 (0+1)

Нагадаємо, Антон Дудченко фінішував другим на чемпіонаті Європи з індивідуальних перегонів.

До речі, дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева, говорячи про можливий допуск росіян до міжнародних змагань, заявила про підтримку так званої "спецоперації" та кривавого диктатора володимира путіна.