На війні я втратив товариша: український біатлоніст просить надати його другу звання Герой України

Дмитро Підручний сказав, кому присвятив медаль Кубку IBU

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний виграв бронзову медаль на Кубку IBU у спринтерських перегонах. Свою нагороду біатлоніст присвятив другові, який загинув.

"На війні я втратив товариша. Останнім часом я багато з ним спілкувався, ми підтримували один одного, але, на жаль, сьогодні я не отримав від нього повідомлення…

Я хотів би присвятити цю медаль моєму товаришу Едуарду, котрий кілька тижнів тому загинув, захищаючи Україну. Якби не такі хлопці, як він, сьогодні ми не могли б представляти Україну на міжнародній арені та прославляти її. Ми робимо все можливе, щоб про нашу країну чули і не забували, щоб наш прапор піднімався на найвищому щаблі п’єдесталу.

Я буду вдячний кожному українському вболівальнику, який підтримає петицію на присвоєння звання Героя України моєму товаришу Пінчуку Едуарду Івановичу (посмертно)", — написав Підручний на своїй сторінці в Instagtam.

Раніше ми писали, що Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону.

До речі, дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева, говорячи про можливий допуск росіян до міжнародних змагань, заявила про підтримку так званої "спецоперації" та кривавого диктатора володимира путіна.