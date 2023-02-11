Є медаль! Українські біатлоністки досягли неймовірного успіху
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Наші спортсменки показали третій результат
У суботу, 11 лютого, жіноча юніорська збірна України виграла бронзову нагороду на етапі юніорського Кубка IBU в естонській Хааньї. До речі, в німецькому Обергофі зараз відбуваються перегони в рамках чемпіонату світу з біатлону.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної спілки біатлоністів у Twitter. Українки завершили естафету без штрафних кіл.
Перемогу в гонці здобули німкені, а "срібло" дісталося француженкам. Нашу команду в Естонії представляли: Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Городна та Дар’я Чалик. Українки використали 10 додаткових патронів.
Кубок IBU серед юніорів. Хаанья, Естонія. Естафета. Юніорки
- Німеччина – 1.07:59,7 (1+8)
- Франція – 48,3 (1+11)
- Україна – 1.05,1 (0+10)
- Австрія – 1.55,7 (2+14)
- Словаччина — 4.01,7 (1+12)
- Чехія – 4.01,7 (0+15)
Раніше повідомлялося, що юніорська збірна України пропустила гонку в Естонії через інцидент на митниці.
Нагадаємо, українець Дмитро Підручний виграв бронзову медаль на Кубку IBU у спринтерських перегонах. Свою нагороду спортсмен присвятив другові, який загинув на війні.