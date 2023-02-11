Є медаль! Українські біатлоністки досягли неймовірного успіху

Наші спортсменки показали третій результат

У суботу, 11 лютого, жіноча юніорська збірна України виграла бронзову нагороду на етапі юніорського Кубка IBU в естонській Хааньї. До речі, в німецькому Обергофі зараз відбуваються перегони в рамках чемпіонату світу з біатлону.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної спілки біатлоністів у Twitter. Українки завершили естафету без штрафних кіл.

Перемогу в гонці здобули німкені, а "срібло" дісталося француженкам. Нашу команду в Естонії представляли: Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Городна та Дар’я Чалик. Українки використали 10 додаткових патронів.

Кубок IBU серед юніорів. Хаанья, Естонія. Естафета. Юніорки

Німеччина – 1.07:59,7 (1+8) Франція – 48,3 (1+11) Україна – 1.05,1 (0+10) Австрія – 1.55,7 (2+14) Словаччина — 4.01,7 (1+12) Чехія – 4.01,7 (0+15)

Раніше повідомлялося, що юніорська збірна України пропустила гонку в Естонії через інцидент на митниці.

Нагадаємо, українець Дмитро Підручний виграв бронзову медаль на Кубку IBU у спринтерських перегонах. Свою нагороду спортсмен присвятив другові, який загинув на війні.