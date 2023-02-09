Митниця не дала добро: українські гвинтівки не пустили до Польщі

Збірна України з біатлону запізнилася на змагання

Поки дорослі біатлоністи змагаються на чемпіонаті світу, юніори поїхали до Естонії на етап Кубка IBU. Але збірна України не стартувала у перших перегонах. Причина – проблеми на митниці.

За інформацією Biathlon.com.ua, польська митниця вилучила гвинтівки в української команди. Біатлоністки Валерія Шейгас, Юлія Городна, Дарина Чалик, Олена Городна, Ксенія Приходько, Марія Голоборода не змогли провести тренування та не вийшли на старт спринту.

Як повідомляє Biathlonnews.com.ua, у міністерстві не встигли зробити дозвіл на перевезення гвинтівок, а тренери на кордоні мали лише фото цього документа, яке на польській митниці не прийняли.

Питання зі зброєю вдалося вирішити трохи згодом, але наша команда вже не встигла до старту змагань.

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти.

До речі, олімпійський чемпіон з біатлону підтримав Україну, він заявив, що росіянам поки не місце в міжнародному спорті. З подібним закликом звернулися до громадськості найкращі біатлоністи сучасності.