Чемпіонат світу з біатлону: розклад та результати

Спортсмени розіграють 12 комплектів нагород

У німецькому Обергофі з 8 по 19 лютого пройде чемпіонат світу з біатлону. Відкриється ЧС-2023 змішаною естафетою, а фінішує масстартами. Раніше наша команда блискуче виступила на чемпіонаті Європи.

На світову першість збірна України відправить свій найсильніший склад.

Чоловіки: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Дмитро Підручний.

Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Дмитро Підручний. Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Ганна Кривоніс, Дар’я Блашко, Любов Кип’яченкова.

Розклад та результати ЧС-2023:

Середа, 8 лютого

15:45. Змішана естафета

П’ятниця, 10 лютого

15:30. Спринт (жінки)

Субота, 11 лютого

15:30. Спринт (чоловіки)

Неділя, 12 лютого

14:25. Гонка переслідування (жінки)

16:30. Гонка переслідування (чоловіки)

Вівторок, 14 лютого

15:30. Індивідуальна гонка (чоловіки)

Середа, 15 лютого

15:30. Індивідуальна гонка (жінки)

Четвер, 16 лютого

16:10. Одинока змішана естафета

Субота, 18 лютого

12:45. Естафета (чоловіки)

16:00. Естафета (жінки)

Неділя, 19 лютого

13:30. Масстарт (чоловіки)

16:15. Масстарт (жінки)

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. До речі, Дмитро Підручний на війні втратив товариша. Наш біатлоніст просить надати його другові звання Герой України.