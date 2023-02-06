Чемпіонат світу з біатлону: розклад та результати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спортсмени розіграють 12 комплектів нагород
У німецькому Обергофі з 8 по 19 лютого пройде чемпіонат світу з біатлону. Відкриється ЧС-2023 змішаною естафетою, а фінішує масстартами. Раніше наша команда блискуче виступила на чемпіонаті Європи.
На світову першість збірна України відправить свій найсильніший склад.
- Чоловіки: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Дмитро Підручний.
- Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Ганна Кривоніс, Дар’я Блашко, Любов Кип’яченкова.
Розклад та результати ЧС-2023:
Середа, 8 лютого
15:45. Змішана естафета
П’ятниця, 10 лютого
15:30. Спринт (жінки)
Субота, 11 лютого
15:30. Спринт (чоловіки)
Неділя, 12 лютого
14:25. Гонка переслідування (жінки)
16:30. Гонка переслідування (чоловіки)
Вівторок, 14 лютого
15:30. Індивідуальна гонка (чоловіки)
Середа, 15 лютого
15:30. Індивідуальна гонка (жінки)
Четвер, 16 лютого
16:10. Одинока змішана естафета
Субота, 18 лютого
12:45. Естафета (чоловіки)
16:00. Естафета (жінки)
Неділя, 19 лютого
13:30. Масстарт (чоловіки)
16:15. Масстарт (жінки)
Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. До речі, Дмитро Підручний на війні втратив товариша. Наш біатлоніст просить надати його другові звання Герой України.