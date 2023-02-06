Чемпионат мира по биатлону: расписание и результаты

Спортсмены разыграют 12 комплектов наград

В немецком Обергофе с 8 по 19 февраля пройдет чемпионат мира по биатлону. Откроется ЧМ-2023 смешанной эстафетой, а финиширует масс-стартами. Ранее наша команда блестяще выступила на чемпионате Европы.

На мировое первенство сборная Украины отправит свой сильнейший состав.

Мужчины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный.

Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный. Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова.

Расписание и результаты ЧМ-2023:

Среда, 8 февраля

15:45. Смешанная эстафета

Пятница, 10 февраля

15:30. Спринт (женщины)

Суббота, 11 февраля

15:30. Спринт (мужчины)

Воскресенье, 12 февраля

14:25. Гонка преследования (женщины)

16:30. Гонка преследования (мужчины)

Вторник, 14 февраля

15:30. Индивидуальная гонка (мужчины)

Среда, 15 февраля

15:30. Индивидуальная гонка (женщины)

Четверг, 16 февраля

16:10. Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 18 февраля

12:45. Эстафета (мужчины)

16:00. Эстафета (женщины)

Воскресенье, 19 февраля

13:30. Масс-старт (мужчины)

16:15. Масс-старт (женщины)

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Кстати, Дмитрий Пидручный на войне потерял товарища. Наш биатлонист просит просвоить его другу звание Герой Украины.