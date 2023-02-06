Чемпионат мира по биатлону: расписание и результаты
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Спортсмены разыграют 12 комплектов наград
В немецком Обергофе с 8 по 19 февраля пройдет чемпионат мира по биатлону. Откроется ЧМ-2023 смешанной эстафетой, а финиширует масс-стартами. Ранее наша команда блестяще выступила на чемпионате Европы.
На мировое первенство сборная Украины отправит свой сильнейший состав.
- Мужчины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный.
- Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова.
Расписание и результаты ЧМ-2023:
Среда, 8 февраля
15:45. Смешанная эстафета
Пятница, 10 февраля
15:30. Спринт (женщины)
Суббота, 11 февраля
15:30. Спринт (мужчины)
Воскресенье, 12 февраля
14:25. Гонка преследования (женщины)
16:30. Гонка преследования (мужчины)
Вторник, 14 февраля
15:30. Индивидуальная гонка (мужчины)
Среда, 15 февраля
15:30. Индивидуальная гонка (женщины)
Четверг, 16 февраля
16:10. Одиночная смешанная эстафета
Суббота, 18 февраля
12:45. Эстафета (мужчины)
16:00. Эстафета (женщины)
Воскресенье, 19 февраля
13:30. Масс-старт (мужчины)
16:15. Масс-старт (женщины)
Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Кстати, Дмитрий Пидручный на войне потерял товарища. Наш биатлонист просит просвоить его другу звание Герой Украины.