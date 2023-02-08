Не можна у розпал війни пробачити російських спортсменів: олімпійський чемпіон підтримав Україну

Біатлоніст Арнд Пайффер упевнений, що росіянам не місце у світовому спорті

Олімпійський чемпіон 2018 року, а нині ТВ-експерт та коментатор німець Арнд Пайффер перед стартом чемпіонату світу з біатлону висловився про усунення російських спортсменів.

Пайффер упевнений, що російські атлети підтримують режим путіна, а значить, їм не місце на міжнародних змаганнях.

"Повернення росіян? Я б цього не схвалив. І мені важко уявити, що в розпал війни, від якої страждає мирне населення, ви раптом кажете, що вони можуть повернутися до світового спорту.

Російські спортсмени завжди стоятимуть за систему. Вони також завжди будуть прихильниками режиму. Жоден російський спортсмен не може сказати, що він проти війни, тому що тоді ви його більше не побачите", — наводить слова Пайффера Sportschau.de.

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. До речі, Дмитро Підручний на війні втратив товариша. Наш біатлоніст просить вручити його другові звання Герой України.

Нагадаємо, що колишній біатлоністці збірної України дали посвідку на проживання в росії.