Нельзя в разгар войны простить российских спортсменов: олимпийский чемпион поддержал Украину

Биатлонист Арнд Пайффер уверен, что россиянам не место в мировом спорте

Олимпийский чемпион 2018 года, а ныне ТВ-эксперт и комментатор немец Арнд Пайффер перед стартом чемпионата мира по биатлону высказался об отстранении российских спортсменов.

Пайффер уверен, что российские атлеты поддерживают режим путина, а значит им не место на международных соревнованиях.

"Возвращение россиян? Я бы этого не одобрил. И мне трудно представить, что в разгар войны, от которой страдает гражданское население, вы вдруг говорите, что они могут вернуться в мировой спорт.

Российские спортсмены всегда будут стоять за систему. Они также всегда будут сторонниками режима. Ни один российский спортсмен не может сказать, что он против войны, потому что тогда вы его больше не увидите", — приводит слова Пайффера Sportschau.de.

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Кстати, Дмитрий Пидручный на войне потерял товарища. Наш биатлонист просит просвоить его другу звание Герой Украины.

Напомним, что бывшей биатлонистке сборной Украины дали вид на жительство в россии.