Таможня не дала добро: украинские винтовки не пустили в Польшу

Сборная Украины по биатлону опоздала на соревнования

Пока взрослые биатлонисты соревнуются на чемпионате мира, юниоры поехали в Эстонию на этап Кубка IBU. Но сборная Украины не стартовала в первой гонке. Причина — проблемы на таможне.

По информации Biathlon.com.ua, польская таможня изъяла винтовки у украинской команды. Биатлонистки Валерия Шейгас, Юлия Городна, Дарина Чалик, Елена Городна, Ксения Приходько, Мария Голоборода не смогли провести тренировку и не вышли на старт спринта.

Как сообщает Biathlonnews.com.ua, в министерстве не успели сделать разрешение на перевозку винтовок, а тренеры на границе имели только фото этого документа, которое на польской таможне не приняли.

Вопрос с оружием удалось решить чуть позже, но наша команда уже не успела к старту соревнований.

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты.

Кстати, олимпийский чемпион по биатлону поддержал Украину, он заявил, что россиянам пока не место в международном спорте. С подобным призывом обратились к общественности лучшие биатлонисты современности.