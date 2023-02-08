Биатлонистку, сбежавшую в россию, хотят вернуть в сборную Украины

Федерация биатлона Украины хочет вернуть в национальную команду спортсменку, которая после начала большой войны уехала в россиию

В сборную Украины по биатлону, которая сейчас выступает на чемпионате мира в Германии, хотят вернуть Екатерину Бех.

Об этом сообщает Biathlonnews.com.ua на своем telegram-канале. Кроме того, данной информацией поделился комментатор Андрей Столярчук.

"О Бех уже все слышали информацию от Столярчука? Теперь можем лишь подтвердить, что руководство Федерации всерьез рассматривает возможность ее возвращения в ряды сборной Украины. Почти год полномасштабного вторжения россии в Украину…" — гласит сообщение источника.

Напомним, что с 2018 по 2022 год Бех выступала за сборную Украины. После начала полномасштабной войны биатлонистка покинула Украину в статусе беженки и уехала в россию. Там она получила вид на жительство. Позднее ее исключили из национальной команды. До 2018 года Екатерина, которая является уроженкой рф, выступала за юношескую сборную россии.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону поддержал Украину заявив, что россиянам пока не место в международном спорте. С подобным призывом обратились к общественности лучшие биатлонисты современности.