Біатлоністку, яка втекла до росії, хочуть повернути у збірну України

Федерація біатлону України хоче повернути до національної команди спортсменку, яка після початку великої війни поїхала до росії

У збірну України з біатлону, яка зараз виступає на чемпіонаті світу в Німеччині, хочуть повернути Катерину Бех.

Про це повідомляє Biathlonnews.com.ua на своєму telegram-каналі. Крім того, цією інформацією поділився коментатор Андрій Столярчук.

"Про Бех вже всі чули інформацію від Столярчука? Тепер можемо лише підтвердити, що керівництво Федерації всерйоз розглядає можливість її повернення до лав збірної України. Майже рік повномасштабного вторгнення росії в Україну..." — йдеться у повідомленні джерела.

Нагадаємо, що з 2018 до 2022 року Бех виступала за збірну України. Після початку повномасштабної війни біатлоністка залишила Україну в статусі біженки та поїхала до росії. Там вона отримала посвідку на проживання. Пізніше її виключили із національної команди. До 2018 року Катерина, яка є уродженкою рф, виступала за юнацьку збірну росії.

Раніше олімпійський чемпіон з біатлону підтримав Україну, заявивши, що росіянам поки не місце в міжнародному спорті. З подібним закликом звернулися до громадськості найкращі біатлоністи сучасності.