"Большие спортсмены оказались гов***ыми людьми": украинский олимпиец послал легенду биатлона из-за россии

Украинский спортсмен доходчиво объяснил, почему не стоит жалеть атлетов из рф.

Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный эмоционально обратился к братьям Мартену и Симону Фуркадам, которые считают, что российских спортсменов незаслуженно отстраняют от международных соревнований.

Соответствующий пост Пидручный разместил на свой странице в Instagram.

Пидручный не подбирал слова, комментируя позицию братьев.

"Во-первых, Мартен и Симон Фуркады, идите н***й. Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, слышавшие звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают", — заявил Пидручный.

Затем Дмитрий заявил, что российские спортсмены сами приходят на провластные митинги с буквой Z на груди, а потому должны понести наказание.

"Мне жаль, что я отдал голос за Мартена в комиссию НОК, и что такие великие спортсмены оказались гов***ыми людьми. Как можно говорить, что спорт вне политики, когда в Москве на концерте в поддержку войны было немало спортсменов с буквой Z на одежде? Это они так невинны и страдают из-за власти?", — отметил Дмитрий.

К слову Мартен уже ответил Пидручному, отметив, что он не давал никаких интервью, и не стоит его оскорблять из-за слов брата.

Справка:

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира по биатлону в общем зачете (рекорд).

Напомним, Симон Фуркад в недавнем интервью Матч ТВ заявил, что он и его брат Мартен, который является членом комиссии МОК, не согласным, что российских спортсменов нужно отстранять от соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка "похвасталась" смешными призовыми на чемпионате рф. Российский тренер по фигурном катанию Татьяна Тарасова сравнила отстранение российских спортсменов от соревнований с убийством.