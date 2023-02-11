Еще одна медаль! Украинские биатлонисты переплюнули результат женской команды

Мужчины выиграли "серебро", а женщины — "бронзу"

В субботу, 11 февраля, мужская сборная Украины по биатлону завоевала "серебро" в эстафете на этапе юниорского Кубка IBU в эстонской Хааньи. Накануне украинские юниорки выиграли здесь "бронзу".

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов в Twitter. Украинцы завершили гонку с одним штрафным кругом.

Победу в эстафете одержали немцы, а "бронзу" завоевали французы. За "Желто-синих" серебряные медали выиграли Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Виталий Мандзин.

Кубок IBU среди юниоров. Хаанья, Эстония. Эстафета. Юниоры

Германия — 1:24:51.2 (0+17) Украина — 6,8 (1+11) Франция – 52,0 (2+14) Австрия – 52,9 (3+14) Эстония – 2.24,1 (1+14) Швейцария – 3.26,0 (3+15)

Напомним, в немецком Оберхофе проходит чемпионат мира по биатлону. У нас на сайте можно ознакомиться с календарем турнира, а также результатами гонок.

Ранее сообщалось, что у юношеской сборной Украины возникли проблемы на польской таможне. Из-за этого наша команда не стартовала в первой гонке на Кубке IBU в Эстонии.