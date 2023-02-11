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Еще одна медаль! Украинские биатлонисты переплюнули результат женской команды

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Украинские биатлонисты всю гонку были в лидерах Новость обновлена 11 февраля 2023, 17:20
Украинские биатлонисты всю гонку были в лидерах. Фото twitter.com/IBU_Junior

Мужчины выиграли "серебро", а женщины — "бронзу"

В субботу, 11 февраля, мужская сборная Украины по биатлону завоевала "серебро" в эстафете на этапе юниорского Кубка IBU в эстонской Хааньи. Накануне украинские юниорки выиграли здесь "бронзу".

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов в Twitter. Украинцы завершили гонку с одним штрафным кругом.

Победу в эстафете одержали немцы, а "бронзу" завоевали французы. За "Желто-синих" серебряные медали выиграли Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Виталий Мандзин.

Кубок IBU среди юниоров. Хаанья, Эстония. Эстафета. Юниоры

  1. Германия — 1:24:51.2 (0+17)
  2. Украина — 6,8 (1+11)
  3. Франция – 52,0 (2+14)
  4. Австрия – 52,9 (3+14)
  5. Эстония – 2.24,1 (1+14)
  6. Швейцария – 3.26,0 (3+15)

Напомним, в немецком Оберхофе проходит чемпионат мира по биатлону. У нас на сайте можно ознакомиться с календарем турнира, а также результатами гонок.

Ранее сообщалось, что у юношеской сборной Украины возникли проблемы на польской таможне. Из-за этого наша команда не стартовала в первой гонке на Кубке IBU в Эстонии.

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#Биатлон #Сборная Украины по биатлону