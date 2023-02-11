Ще одна медаль! Українські біатлоністи переплюнули результат жіночої команди

Чоловіки виграли "срібло", а жінки — "бронзу"

У суботу, 11 лютого, чоловіча збірна України з біатлону виборола "срібло" в естафеті на етапі юніорського Кубка IBU в естонському Хаанья. Напередодні українські юніорки виграли тут "бронзу".

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної спілки біатлоністів у Twitter. Українці завершили гонку з одним штрафним колом.

Перемогу в естафеті здобули німці, а "бронзу" здобули французи. За "Жовто-синіх" срібні медалі виграли Степан Кінаш, Богдан Борковський, Сергій Супрун та Віталій Мандзин.

Кубок IBU серед юніорів. Хаанья, Естонія. Естафета. Юніори

Німеччина — 1:24:51.2 (0+17) Україна — 16,8 (1+11) Франція – 52,0 (2+14) Австрія – 52,9 (3+14) Естонія – 2.24,1 (1+14) Швейцарія — 3.26,0 (3+15)

Нагадаємо, у німецькому Обергофі проходить чемпіонат світу з біатлону. У нас на сайті можна ознайомитись з календарем турніру, а також результатами гонок.

Раніше повідомлялося, що у юнацької збірної України виникли проблеми на польській митниці. Через це наша команда не стартувала у перших перегонах на Кубку IBU в Естонії.