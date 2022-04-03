Французские биатлонисты ответили Пидручному по поводу невинных россиян

Симон Фуркад уточнил свою позицию.

Известные французские биатлонисты Симон и Мартен Фуркады ответили украинскому коллеге Дмитрию Пидручному, который публично обвинил их в поддержке россиян.

Симон Фуркад опубликовал соответствующий пост в Instagram.

Симон заявил, что категорически против войны и не поддерживает российскую власть, однако он остается при своем мнении, что российские спортсмены должны выступать на международном уровне, ведь их отстранение — "это контрпродуктивно и является большим лицемерием". По словам француза, большинство российских спортсменов против войны, но боятся сказать об этом.

"Я полностью понимаю послание Дмитрия Пидручного, и даже если он не желает мне всего лучшего, я не буду его обвинять, потому что я сочувствую ему и ситуации, в которой сейчас живет украинский народ. Единственное, что могу сказать, это то, что 26 февраля, когда я узнал об украинских спортсменах в украинской армии, мои первые сообщения были для него и Юлии Джимы. Я спросил, могу ли я чем-нибудь помочь. Я ему вчера написал, и он просто ответил, что есть украинская поговорка, что нельзя сидеть на 2 стульях", — написал Фуркад.

Мартен Фуркад в комментарии под постом Пидручного написал, что он не давал никаких интервью и не стоит на него нападать после слов его брата.

После этого Пидручный отметил, что Мартен после начала войны в Украине так и не осудил российскую власть, при этом поддержав российских спортсменов после их отстранения. Дмитрий добавил, что Фуркад забыл про украинских спортсменов, которые сейчас не соревнуются из-за войны.

Напомним, Симон Фуркад в недавнем интервью Матч ТВ заявил, что он и его брат Мартен, который является членом комиссии МОК, не согласны с тем, что российских спортсменов нужно отстранять от соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее сообщалось, что в конце марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских биатлонистов со всех международных соревнований как минимум до начала следующего сезона. Россияне вынуждены соревноваться на внутренней арене, где призовые их совсем не радуют.