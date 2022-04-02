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"Великі спортсмени виявилися гів***ими людьми": український олімпієць послав легенду біатлону через росію

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Підручний звернувся до братів Фуркадів Новина оновлена 02 квітня 2022, 22:11
Дмитро Підручний звернувся до братів Фуркадів

Український спортсмен зрозуміло пояснив, чому не варто шкодувати атлетів з рф.

Відомий український біатлоніст Дмитро Підручний емоційно звернувся до братів Мартена та Сімона Фуркадів, які вважають, що російських спортсменів незаслужено усувають від міжнародних змагань.

Відповідний пост Підручний розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Підручний не підбирав слова, коментуючи позицію братів.

"По-перше, Мартен і Сімон Фуркади, ідіть н***й. Сподіваюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілися українські діти. Діти, які покинули свої будинки, чули звуки вибухів, які бачили, як їх мам гвалтують, А рідних вбивають", — заявив Підручний.

Потім Дмитро заявив, що російські спортсмени самі приходять на провладні мітинги з літерою Z на грудях, а тому їх треба покарати.

"Мені шкода, що я віддав голос за Мартена в комісію МОК, і що такі великі спортсмени виявилися гів***ими людьми. Як можна говорити, що спорт поза політикою, коли в Москві на концерті на підтримку війни було чимало спортсменів із буквою Z на одязі? Це вони такі безневинні і страждають через владу?", — зазначив Дмитро.

До речі, Мартен уже відповів Підручному, зазначивши, що він не давав жодних інтерв’ю, і не варто його ображати через слова брата.

Довідка :

Мартен Фуркад — п’ятиразовий олімпійський чемпіон, 13-разовий чемпіон світу, семиразовий володар Кубка світу з біатлону у загальному заліку (рекорд).

Нагадаємо, Сімон Фуркад у недавньому інтерв’ю Матч ТВ заявив, що він та його брат Мартен, який є членом комісії МОК, не згоден, що російських спортсменів потрібно усувати від змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Раніше повідомлялося, що російська біатлоністка "похвалилася" смішними призовими на чемпіонаті рф. Російський тренер із фігурного катання Тетяна Тарасова порівняла усунення російських спортсменів від змагань із вбивством.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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