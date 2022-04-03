Французькі біатлоністи відповіли Підручному з приводу невинних росіян

Сімон Фуркад уточнив свою позицію.

Відомі французькі біатлоністи Сімон та Мартен Фуркади відповіли українському колезі Дмитру Підручному, який публічно звинуватив їх у підтримці росіян.

Сімон Фуркад опублікував відповідний пост в Instagram.

Сімон заявив, що категорично проти війни та не підтримує російську владу, проте він залишається при своїй думці, що російські спортсмени мають виступати на міжнародному рівні, адже їхнє усунення — "це контрпродуктивно і є великим лицемірством". За словами француза, більшість російських спортсменів проти війни, але бояться сказати про це.

"Я повністю розумію послання Дмитра Підручного, і навіть якщо він не бажає мені найкращого, я не буду його звинувачувати, тому що я співчуваю йому і ситуації, в якій зараз живе український народ. Єдине, що можу сказати, це те, що 26 лютого, коли я дізнався про українських спортсменів в українській армії, мої перші повідомлення були для нього і Юлії Джими. Я запитав, чи можу чимось допомогти. Я йому вчора написав, і він просто відповів, що є українська приказка, що не можна сидіти на 2 стільцях", — написав Фуркад.

Мартен Фуркад у коментарі під постом Підручного написав, що він не давав жодних інтерв’ю і не варто нападати на нього після слів його брата.

Після цього Підручний зазначив, що Мартен після початку війни в Україні так і не засудив російську владу, підтримавши російських спортсменів після їх усунення. Дмитро додав, що Фуркад забув про українських спортсменів, які зараз не змагаються через війну.

Нагадаємо, Сімон Фуркад у недавньому інтерв’ю Матч ТВ заявив, що він і його брат Мартен, який є членом комісії МОК, не згодні з тим, що російських спортсменів потрібно усувати від змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) усунула російських біатлоністів з усіх міжнародних змагань як мінімум до початку наступного сезону. Росіяни змушені змагатися на внутрішній арені, де призові їх зовсім не тішать.