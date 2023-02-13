"Наша позиція чітка": глава МЗС Угорщини поїхав до лукашенка говорити про Україну

Сійярто вже висловив готовність до критики

Угорщина не обмежується вставлянням "палок в колеса" та висловлюванням явним невдоволення на адресу України. Цього разу там пішли далі і здійснили візит до держави, яка надає свою територію росії для збройної агресії проти нашої країни.

Про свій візит до Білорусі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прозвітував у Facebook.

З диктаторським режимом лукашенка представник Угорщини, за його словами, поїхав говорити про мир.

"Війна в Україні стає все жорстокішою і в результаті бойових дій гине все більше людей. Тепер потрібно рятувати людські життя, і це можна зробити тільки з миром. Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти діятимуть, щоб забезпечити негайний світ і уникнути кроків, які можуть призвести до продовження чи ескалації війни", — каже Сійярто.

Чиновник наголошує, що представлятиме цю мирну позицію на сьогоднішніх переговорах у Мінську. При цьому він висловив готовність до критики свого візиту до Білорусі.

"Очевидно, що багато хто критикуватиме візит, але наша позиція чітка: канали комунікації мають бути відкритими. Якби ми цього не зробили, я не зміг би сьогодні донести до вас заклик до миру", — пише глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президентка Угорщини поставила Україні умову вступу до ЄС.

Також ми повідомляли, що український мер жорстко відповів на заяви Орбана з приводу земель України.