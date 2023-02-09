Навіть відмовився аплодувати: як Орбан на саміті ЄС показував своє невдоволення Зеленському (фото, відео)

На поведінку Орбана звернули увагу у мережі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми скандальними висловлюваннями на адресу України, мабуть, вирішив своїм виглядом продемонструвати невдоволення щодо президента України. Про це можна судити за його виразом обличчя та відмовою аплодувати Зеленському на саміті ЄС.

Під час фотосесії на саміті ЄС Орбан єдиний із присутніх не виявляв жодних емоцій, що можна помітити на груповому фото.

Крім того, на радість проросійським пропагандистам прем’єр Угорщини став єдиним, хто демонстративно не став плескати президенту Зеленському.

Таку "перемогу", звичайно, не оминули стороною пропагандисти

Слід зазначити, що все це відбувається на тлі відмови Будапешта ратифікувати членство України у ЄС. Там заявили, що не стануть цього робити, доки Київ не змінить ситуацію з проблемою угорської меншини на Закарпатті.

"Якщо не буде зрушень у питанні національних меншин, то не буде й угорської ратифікації... Українські закон про мову та закон про освіту далекі від європейських стандартів", — заявив глава канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

Нагадаємо, що раніше Президент Угорщини Каталін Новак заявила, що Україна може вступити до Євросоюзу лише за однієї умови. Уряд нашої країни має гарантувати права національних меншин на своїй території.

Раніше ми писали, що Міністерство закордонних справ України викликало на розмову посла Угорщини Іштвана Ійдярто через нещодавні висловлювання прем’єра країни Віктора Орбана.