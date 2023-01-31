Слова Орбана про Україну можуть мати "непоправні наслідки": у МЗС викликано посла Угорщини

МЗС пригрозило Угорщині "непоправними наслідками" для двосторонніх відносин

Міністерство закордонних справ України викликало на розмову посла Угорщини Іштвана Ійдярто через нещодавні висловлювання прем’єра країни Віктора Орбана.

Як йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою МЗС, угорському дипломату було пояснено, що антиукраїнська риторика уряду його країни, яка звучить вже тривалий час, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам.

"Угорська сторона закликала зупинити цю негативну тенденцію для того, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами", — сказано в повідомленні.

Водночас у зовнішньополітичному відомстві України наголошують, що Київ готовий розвивати конструктивні добросусідські відносини із Будапештом.

Як повідомлялося раніше, напередодні Орбан виступив із низкою проросійських заяв про те, що нібито російський диктатор не може програти війну і готовий перетворити Україну на "некеровану руїну" можливо навіть із застосуванням ядерної зброї. При цьому він назвав Україну "нічийною землею".

Варто зазначити, що це далеко не вперше після початку війни, коли керівництво Угорщини демонструє проросійську позицію. Наприклад, нещодавно воно заблокувало виділення чергового траншу макрофінансової допомоги.