Слова Орбана об Украине могут иметь "непоправимые последствия": в МИД вызван посол Венгрии

МИД пригрозил Венгрии "непоправимыми последствиями" для двусторонних отношений

Министерство иностранных дел Украины вызвало на разговор посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за недавних высказываний премьера страны Виктора Орбана.

Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой МИД, венгерскому дипломату было объяснено, что антиукраинская риторика правительства его страны, которая звучит уже длительное время, является абсолютно неприемлемой и наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.

"Венгерская сторона призвала остановить эту негативную тенденцию с тем, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами", — сказано в сообщении.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркивают, что Киев готов развивать конструктивные добрососедские отношения с Будапештом.

Как сообщалось ранее, накануне Орбан выступил с рядом пророссийских заявлений о том, что якобы российский диктатор не может проиграть войну и готов превратить Украину в "неуправляемую руину" возможно даже с применением ядерного оружия. При этом он назвал Украину "ничейной землей".

Стоит отметить, что это далеко не первый раз после начала войны, когда руководство Венгрии демонстрирует пророссийскую позицию. Например, недавно оно заблокировало выделение очередного транша макрофинансовой помощи.