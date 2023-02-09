Даже отказался аплодировать: как Орбан на саммите ЕС показывал свое недовольство Зеленскому (фото, видео)

На поведение Орбана обратили внимание в сети

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен скандальными высказываниями в адрес Украины, по всей видимости, решил своим видом продемонстрировать недовольство в отношении президента Украины. Об этом можно судить по его выражению лица и отказу аплодировать Зеленскому на саммите ЕС.

Во время фотосессии на саммите ЕС Орбан единственный из присутствующих не проявлял абсолютно никаких эмоций, что можно заметить на групповом фото.

Кроме того, на радость пророссийским пропагандистам, премьер Венгрии стал единственным, кто демонстративно не стал аплодировать президенту Зеленскому.

Такую "победу", естественно, не обошли стороной пропагандисты

Стоит отметить, что все это происходит на фоне отказа Будапешта ратифицировать членство Украины в ЕС. Там заявили, что не станут этого делать, пока Киев не изменит ситуацию с проблемой венгерского меньшинства в Закарпатье.

"Если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации… Украинские закон о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов", — заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Напомним, что ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Украина может вступить в Евросоюз только при одном условии. Правительство нашей страны должно гарантировать права национальных меньшинств на своей территории.

Ранее мы писали о том, что Министерство иностранных дел Украины вызвало на разговор посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за недавних высказываний Орбана.