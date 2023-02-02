Президент Венгрии поставила Украине условие для вступления в ЕС

Венгрия переживает за якобы ущемление прав 150 тысяч венгров, которые живут в Украине

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Украина может вступить в Евросоюз только при одном условии. Правительство нашей страны должно гарантировать права национальных меньшинств на своей территории.

Ее слова цитирует агентство MTI. Позицию Венгрии поддержали также правители Австрии и Италии.

Каталин Новак заявила, что в Закарпатской области проживает 150 тысяч венгров, которые должны иметь право общаться на своем языке. Если этого не обеспечить, то путь в члены ЕС для Украины останется закрытым.

"В этом деле есть общая позиция, поскольку те, кто имеет понятие о проблеме, в том числе президенты Австрии и Италии, поддерживают дело закарпатского венгерского меньшинства. Мы сделаем все, чтобы полностью гарантировать права нашего меньшинства, живущего на Украине", — сказала она.

По мнению президента Венгрии, последние правки к законодатльству Украины о государственном языке, якобы, идут не в правильном направлении. Они лишают венгерское меньшинство реализации своих прав. Также Новак добавила, что писала письмо президенту Зеленскому, в котором рассказывала, как нужно управлять страной и какие законоы нужно принимать или не принимать, чтобы венгры в Закарпатье не чувстввоали ущемления своих прав. Но украинский президент пока не ответил на него, подытожила Каталин Новак.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что путин ни за что не проиграет войну в Украине. А его настоящая цель — просто разрушить нашу страну, чтобы Запад потерял к нам интерес. Мэр Днепра жестко ответил иностранному политику.