Депутат “окрасила” Закарпатье в цвета флага Венгрии: в сети разгорелся скандал

Депутат заявила, что ее подставил пророссийский коллега

Депутат Закарпатского областного совета от партии КМКС Юдита Петеи "окрасила" свой регион в цвета венегрского флага. На картинке написано "Боже, храни Закарпатье", только на венгерском языке.

Об этом сообщает "Мукачево.net". Картинку с "венгерским Закарпатьем" депутат опубликовала на своей странице в Фейсбук, но впоследствии удалила пост.

Депутат Юдита Петеи известна тем, что заявляет о притеснениях венгров на Закарпатье и ее партию, в которой она состоит, часто обвиняют в том, что она занимает "проорбанскую" политику. Сейчас поста со скандальным фото на странице депутата нет — она его удалила. Но в сети остались скриншоты.

Позже Юдита Петеи прокомментировала ситуацию и заявила, что ее подставил коллега — бывший однопартиец виктора медведчука народный депутат Виктор Балога. По ее словам, он создал и распространил фейк якобы от ее имени, чтобы свести счеты. Юдита Петеи выступила против него и "разоблачила" его антиукраинскую деятельность, которой тот пытается давить на украинских венгров.

"Но ни я, ни другие закарпатцы не боимся этих выпадов. Его угрозы мне, как женщине и депутату, — это не что иное, как хрупкая попытка запугать тех, кто не согласен с тоталитарными принципами жизнедеятельности пророссийского депутата в нашем регионе. В очередной раз обращаюсь к нашему Президенту Владимиру Зеленскому – остановите антиукраинскую деятельность Виктора Балоги, которая дискредитирует Украину на международной арене и дестабилизирует ситуацию в мирном Закарпатье", — написала депутат на своей странице в Фейсбук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Виктор Орбан оскандалился новым заявлениями по поводу войны в Украине. Он заявил, что россия не может проиграть, так как путину будет стыдно баллатироваться в 2024 году в президенты. Мэр Днепра в грубой форме поставил премьера Венгрии на место, а в МИД заявили, что вызовут посла на серьезный разговор.