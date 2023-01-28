Депутат “забарвила” Закарпаття у кольори прапора Угорщини: у мережі розгорівся скандал

Депутат заявила, що її підставив проросійський колега

Депутат Закарпатської обласної ради від партії КМКС Юдіта Петеї "забарвила" свій регіон у кольори венегрського прапора. На картинці написано "Боже, оборони Закарпаття", тільки угорською мовою.

Про це повідомляє "Мукачево.net". Картинку з "угорським Закарпаттям" депутат опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуку, але згодом видалила пост.

Депутат Юдіта Петеї відома тим, що заявляє про утиски угорців на Закарпатті та її партію, де вона перебуває, часто звинувачують у тому, що вона займає "проорбанську" політику. Наразі посту зі скандальним фото на сторінці депутата немає — вона його видалила. Але у мережі залишилися скріншоти.

Пізніше Юдіта Петеї прокоментувала ситуацію та заявила, що її підставив колега — колишній однопартієць віктора медведчука народний депутат Віктор Балога. За її словами, він створив та поширив фейк нібито від її імені, щоб звести рахунки. Юдіта Петеї виступила проти нього та "викрила" його антиукраїнську діяльність, якою той намагається тиснути на українських угорців.

"Але ні я, ні інші закарпатці не боїмося цих випадів. Його погрози мені, як жінці та депутату, — це не що інше, як квола спроба залякати тих, хто не згідний з тоталітарними принципами життєдіяльності проросійського депутата в нашому регіоні. В черговий раз звертаюся до нашого Президента Володимира Зеленського – зупиніть антиукраїнську діяльність Віктора Балоги, яка дискредитує Україну на міжнародній арені та дестабілізує ситуацію у мирному Закарпатті", — написала депутат на своїй сторінці у Фейсбук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Віктор Орбан оскандалився новими заявами щодо війни в Україні. Він заявив, що росія не може програти, оскільки путіну буде соромно балатуватиметься у 2024 році у президенти. Мер Дніпра у грубій формі поставив прем’єра Угорщини на місце, а у МЗС заявили, що викличуть посла на серйозну розмову.