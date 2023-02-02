Президент Угорщини поставила Україні умову для вступу до ЄС

Угорщина переживає за нібито обмеження прав 150 тисяч угорців, які мешкають в Україні

Президент Угорщини Каталін Новак заявила, що Україна може вступити до Євросоюзу лише за однієї умови. Уряд нашої країни має гарантувати права національних меншин на своїй території.

Її слова цитує агентство MTI. Позицію Угорщини підтримали також правителі Австрії та Італії.

Каталін Новак заявила, що у Закарпатській області проживає 150 тисяч угорців, які мають мати право спілкуватися своєю мовою. Якщо цього не забезпечити, то шлях до членів ЄС для України залишиться закритим.

"У цій справі є спільна позиція, оскільки ті, хто має поняття про проблему, у тому числі президенти Австрії та Італії, підтримують справу закарпатської угорської меншини. Ми зробимо все, щоб повністю гарантувати права нашої меншини, яка живе в Україні", — сказала вона.

На думку президента Угорщини, останні правки до законодавства України про державну мову нібито йдуть не в правильному напрямку. Вони позбавляють угорську меншість реалізації своїх прав. Також Новак додала, що писала листа президенту Зеленському, в якому розповідала, як потрібно керувати країною і які закони потрібно приймати чи не приймати, щоб угорці на Закарпатті не відчували утиску своїх прав. Але український президент поки що не відповів на нього, підсумувала Каталін Новак.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що путін нізащо не програє війну в Україні. А його справжня мета – просто зруйнувати нашу країну, щоб Захід втратив до нас інтерес. Мер Дніпра жорстко відповів іноземному політику.