путін в курсі? лукашенко сказав, чи потрібна йому ядерна зброя

лукашенко зробив низку провокативних заяв

Стратегічна ядерна зброя Білорусі не потрібна, адже Республіка не планується наносити ударів по Америці цим типом озброєння.

Як пише видання "БЕЛТА", таку інформацію під час розмови із білоруськими ЗМІ у четвер, 16 лютого, озвучив самопроголошений лідер країни олександр лукашенко, зазначивши, що ядерка ділиться на два типи — тактичну та стратегічну.

"Нам стратегічна зброя абсолютно не потрібна. Ми не збираємося вбивати американців і здійснювати пуски ядерних стратегічних ракет з території Білорусі", — сказав він.

Також лукашенко додав, що коли він став президентом Республіки, з країни було виведено ядерну зброю, адже на цьому наполягав Захід. Зроблено це було в обмін на гарантії безпеки, в рамках яких американці, європейці і росіяни пообіцяли, що не зазіхатимуть на суверенітет і незалежність РБ, а також не впроваджуватимуть санкції проти Білорусі.

"…Вони на це наплювали, розтоптали, застосовують проти нас санкції. Виходить, усі розуміють лише силу… Тому нам стратегічна ядерна зброя не потрібна. Ми не збираємося завдавати удару Америці і навіть європейським країнам. А тактична ядерна зброя — це про неї йдеться, щоб були підготовлені ці літаки, які можуть нести тактичну ядерну зброю", — зазначив лукашенко.

Варто додати, що заява лукашенка (нагадаємо, одного з лідерів так званої "союзної держави" з рф) суперечить путінській пропаганді, яка постійно вдається до ядерних погроз. Вони, зокрема, періодично звучать від заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як олександр лукашенко, спілкуючись із журналістами, заявив, що готовий воювати із росіянами проти України, однак лише за однієї умови — якщо хоча б один солдат з України прийде на територію Республіки, аби вбивати білорусів.